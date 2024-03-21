В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».
«В нашем регионе – 8 тыс. безработных, в то время как вакансий – 80 тыс. Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в стране. Это хорошие показатели, которых удалось достичь, внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Предстоящая ярмарка трудоустройства охватит свыше 20 тыс. участников», – отметила министр.Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, в пресс-конференции также приняли участие предприниматели. Они представили деятельность своих компаний.
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