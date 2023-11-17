В Подмосковье по итогам года планируют ввести более 10 млн кв м жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в 2023 году планируют ввести в строй более 10 млн кв м жилой недвижимости. Такие данные губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв привёл в ходе встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
«Что касается стройки, то у нас в этом году хорошее исполнение – и многоквартирные дома, и индивидуальное жилищное строительство. Всего будет более 10 млн кв м. Это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье», – отметил Воробьёв.В этом году застройщики уже ввели порядка 9,8 млн кв м жилья.
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Лора Луганская