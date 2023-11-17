Воробьёв встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Доме правительства прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным.
Встреча прошла в рамках VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Также он подчеркнул, что готовятся новые предложения в закон , которые ускорять процесс необходимых изменений.
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«Мы только что обсудили вопросы оптимизации закона о комплексном развитии территории, которое позволяет дать дополнительные возможности регионам по модернизации территорий. Это необходимый закон , в котором есть новые изменения в нем, которые сейчас мы уже внести в Госдуму», - поделился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
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Мира Полтева