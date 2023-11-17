В Подмосковье по программе реновации до 2026 года расселят 150 тыс человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Программа реновации поможет переехать в новые дома к 2026 году 150 тыс жителям Подмосковья. Всего в области реализуют около десятка проектов реновации, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Переселение из старого жилого фонда губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
Программа реновации стартовала в Подмосковье в пилотном режиме в 2021 году в Мытищах и Раменском. В 2022-м в неё вошли Люберцы, Пушкино, Королев, Фрязино, Балашиха и Красногорск.
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«За три прошедших года в Подмосковье запустили 11 проектов реновации в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить из ветхого жилья к 2026 году 147 тыс человек. В высокой степени проработки – ещё 26 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить 401 тыс кв м жилья расселить более 17 тыс человек», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская