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В Подмосковье подали более 680 заявлений на переселение из ветхих домов

22 февраля 2024, 20:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Московской области подали с начала года более 680 заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов. Такие данные привела пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«От проживающих в аварийных домах семей поступило 682 заявления на получение подобной меры социальной поддержки. Больше всего написали собственники аварийного жилья в Шатуре, Коломне, Воскресенске, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах. Сертификат позволяет быстро переехать из аварийного жилья в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства дома», – уточнили в министерстве.
Переселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. С помощью сертификата можно оплатить квартиру на первичном или вторичном рынке в любом городском округе Подмосковья.


Получить сертификат может собственник жилья, признанного аварийным после 2017 года и включённого в подмосковную программу переселения.

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#подмосковье
#московская область
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#строительство
#дома
#жильё
#аварийное жильё
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Жители Авдеевки после освобождения города начали подавать документы на паспорта РФ
Волк: жители освобожденной Авдеевки подают документы на получение паспортов РФ
22 февраля 2024, 20:37

Фото: iStock/JessAerons

Жители Авдеевки, освобожденной российскими силами от ВСУ, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса Министерства внутренних дел Российской Федерации приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые сейчас временно проживают в пунктах временного размещения. Там им помогли оформить документы для получения российского гражданства.

Также сотрудникам МВД придется провести процедуры установления личности, так как многие документы местных жителей сильно повреждены или утеряны.

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#мвд
#документы
#сотрудники
#волк
#днр
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В Московской области стартовало ещё 12 проектов реновации для 7 тысяч человек
22 февраля 2024, 19:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики

В Подмосковье стартовали ещё 12 проектов реновации – переселения из ветхого и аварийного жилья за счёт инвестора в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Речь идёт о Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королёве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Проект позволит переселить более 7 тысяч человек в современное новое жильё. До конца года будет запущено ещё 27 проектов, по которым расселят 16 тысяч жителей», – отметили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в планах – привести в порядок 540 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря более рациональному использованию на их месте жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Цель реновации – сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

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#минжилполитики мо
#московская область
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#строительство
#реновация
#переселение
#аварийное жильё
#ветхое жильё
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Психолог Токарчук заявила о пользе колыбельных песен
22 февраля 2024, 18:38

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что пение колыбельных песен очень полезно для установления эмоциональной связи между ребёнком и родителями.
«Пение колыбельных песен для малыша — особый вид эмоциональной связи. Колыбельные песни звучат в спокойном темпе с особой интонацией и растягиванием гласных звуков, позволяющем ребёнку расслабиться и подготовиться ко сну. Ритм колыбельных соотносится с биологическими ритмами», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Токарчук.

Процесс укачивания ребёнка под колыбельные песни, по словам Токарчук, создаёт у младенца чувство единения, безопасности и доверия.

Ранее поделился кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс рассказал «Радио 1», что, когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож.

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#психолог
#родители
#дети
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Путин проехался по трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа
22 февраля 2024, 18:30

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа, об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
«Владимир Путин проводит встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств», — рассказали на кремлёвском сайте.

Уточняется, что на эту встречу глава государства приехал за рулём КАМАЗа. Само же мероприятие проходит в кафе многофункциональной зоны трассы М-12.

За сегодняшний день Владимир Путин также успел совершить полёт на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Президент 40 минут летал на боевом самолёте, который не имеет себе равных по скорости по сей день.

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#владимир путин
#казань
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В Старой Купавне возводят два дома для переселенцев из ветхого жилья
22 февраля 2024, 17:57

Фото: Ксения Пашуто

Два многоквартирных дома, квартиры в которых получат переселенцы из ветхого жилья, строят на пересечении улиц Шевченко, Чкалова и Чапаева в городе Старая Купавна Богородского округа, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«В новые дома переедут 128 семей — это 358 человек. Расселено будет 19 аварийных домов, расположенных в Старой Купавне на улицах Кирова, Матросова, Октябрьская, Чехова, Чапаева и на проезде Текстильщиков», — отмечается в сообщении.
Постройку новых домов планируется завершить в середине лета текущего года. Строительство ведётся по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», средства на работы выделили из бюджетов региона и Богородского округа.

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#богородский городской округ
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#новостройки
#строительство
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Донецкий иеромонах Феофан посоветовал Ивлеевой приехать на Донбасс санитаркой
22 февраля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал богеру Анастасии Ивлеевой приехать на Донбасс санитаркой, в интервью для «РИА Новости».
«Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок и, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса медсестрой или санитаркой», — заявил Феофан.

Священнослужитель также напомнил, что Ивлеева снималась в сериале «Монастырь», порочащем репутацию Русской православной церкви. К тому же, позже звезда интернета устроила «голую вечеринку», которую успели осудить не только представители РПЦ, но и общественники, депутаты и другие представители культурной среды.

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#рпц
#днр
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​Пассажирам Мострансавто вручили подарки к наступающему Дню защитника Отечества
22 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто подарило пассажирам-мужчинам около 1 тыс. брендированных держателей для телефонов накануне Дня защитника Отечества. Подарки раздавали на автовокзалах, автостанциях и в автобусах компании. Акция прошла в нескольких городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Сегодня трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона. Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. Мы дарили подарки и детям, и взрослым. На всех держателях имеется логотип предприятия», – говорится в сообщении.
По данным подмосковного Минтранса, Мострансавто сегодня обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линии выходят более 4,7 тыс. автобусов.

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#московская область
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Шахматист Карякин рассказал об угрозах его семье после начала СВО
22 февраля 2024, 16:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский шахматист Сергей Карякин, который поддерживает проведение спецоперации, заявил, что часто сталкивается с различными угрозами в адрес его и семьи.
«Угроз было очень много. В самом начале специальной военной операции – каждый день, то есть тысячи сообщений были в различных мессенджерах. Были прямые угрозы жизни мне и моей семье», — рассказал Карякин в эфире радио «КП».

Он отметил, что это было для него не очень приятно.

Напомним, Карякин родился в Крыму и имел украинское гражданство, которое в 2009 году он сменил на российское.

Ранее Карякин призывал Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде за то, что тот отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

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#гражданство
#россия
#радио
#наказание
#операции
#мок
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Семимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ стал турист из Волжского
22 февраля 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Число посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ достигло семи миллионов, «юбилейным» гостем стал житель города Волжский Волгоградской области Алексей Максимов, который приехал в Москву с женой и двумя дочками, сообщает пресс-служба выставки.
«Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге: выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно ещё пока не определились», — поделился впечатлениями Алексей Максимов.
Максимовы получили в подарок от выставки шестидневный семейный тур «Энергия Ладоги» по интересным историческим местам Ленинградской области.

Директор выставки Наталья Виртуозова отметила, что на текущей неделе фиксируются рекордная посещаемость для будних дней.

«Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток из всех регионов нашей страны», — сказала Виртуозова.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны важнейшие достижения страны. Выставка открылась 4 ноября и за время совей работы побила по масштабу и посещаемости всемирные выставки, которые проводятся в Шанхае, Милане и Дубае.

В выставку входит 132 экспозиции, в том числе — представляющие все 89 регионов России, а также крупнейшие компании, госкорпорации и органы власти. Различным отраслям посвящены интерактивные стенды, а компании представляют свои новейшие разработки. Для гостей выставки проводятся различные культурные мероприятия, а также мероприятия в рамках деловой и образовательной программ.

Выставка Россия будет работать до 8 июля 2024 года.

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#россия
#вднх
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