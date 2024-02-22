В Подмосковье подали более 680 заявлений на переселение из ветхих домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Московской области подали с начала года более 680 заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийных домов. Такие данные привела пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«От проживающих в аварийных домах семей поступило 682 заявления на получение подобной меры социальной поддержки. Больше всего написали собственники аварийного жилья в Шатуре, Коломне, Воскресенске, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах. Сертификат позволяет быстро переехать из аварийного жилья в новую квартиру, не дожидаясь завершения строительства дома», – уточнили в министерстве.Переселение ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По сертификату стоимость квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. С помощью сертификата можно оплатить квартиру на первичном или вторичном рынке в любом городском округе Подмосковья.
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Лора Луганская