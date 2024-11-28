В Подмосковье подвели промежуточные итоги реализации программы замены лифтов в 2024 году

Разговоров о снижении пенсионного возраста в России быть не может, так как на одного пенсионера приходится даже меньше двух работающих людей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, его снижение приведет к невозможность повышать страховую пенсию.