В Подмосковье подвели промежуточные итоги реализации программы замены лифтов в 2024 году

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению
На восьми дорогах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Помощь нашим подшефным регионам — это не просто обязанность, это оказание заботы и поддержки гражданам. В Новоазовске Подмосковные специалисты выполняют не только текущие мероприятия по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, но и работают над системными улучшениями. Это вклад в устойчивое развитие муниципального округа», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
«Есть официальная информация о том, что билеты сливают. Не покупают люди сегодня дорогие билеты, и слив идет из Большого театра тоже. 60 тысяч рублей за билет — это больше средней зарплаты россиянина. Людям лучше купить одежду или еду детям своим, а не билеты в театр», — сказала она.
«Эту тему поднимал еще Сергей Филин, когда был директором балета Большого театра, и говорил, что раньше люди рукоплескали артистам, а сегодня приходят богачи, садятся в первые ряды партера (первые ряды для лохов — там ничего не видно) и не хотят аплодировать, потому что они считают, что должны аплодировать им», — поделилась балерина.
«Большому театру не нужны такие выскочки, как Волочкова и Цискаридзе, потому что они выйдут и скажут правду. А серой массой руководить очень просто. Они уже просто зажрались и устроили беспредел в Большом театре, который был всегда визитной карточкой России», — выразила свое мнение Анастасия Волочкова.
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Успешно прошли тестирование около 75% участников аттестации. Рекомендуем пройти экзамен заранее, без спешки: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной», — отметили в подмосковном Минтрасе.После успешного прохождения теста водитель получит отметку об аттестации, которая будет действовать в течение двух лет. Тех водителей, которые не пройдут тестирование, отключат от заказов.
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Всё, что происходит в Большом театре после того, как оттуда, извините, нас изгнали (меня и Колю Цискаридзе), происходит полный беспредел. И то, что сейчас происходит с повышением цен на балет «Щелкунчик» и другие — издевательство над зрителем», — сказала балерина.
«Сейчас могут позволить себе прийти в Большой театр только толстосумы с деньгами. Приходят их кошелки, которые, как говорит, не боясь правды, Коля Цискаридзе, приходят чисто сфотографироваться на фоне люстры, которую украли во время реконструкции», — сообщила она.
«Люди мерзнут и тратят свое здоровье ради того, чтобы попасть на балет «Щелкунчик». Я хочу сказать, что 60 тысяч рублей за один билет — это что? Я пришла в этот небольшой Мариинский театр на балет в 5 лет, и у меня появилась цель — стать балериной. Но это был театр, мама купила билет за 5 рублей, понимаете? А сегодня втроём сходить — 180 тысяч. Я уже купила себе билет на Мальдивы, и за эти деньги полечу отдохнуть и восстановить свои силы», — поделилась балерина.
Фото: iStock/Inside Creative House
«Что касается именно нашей страны, мы, в общем-то, вынуждены отвечать вызовам. Население стареет. А у нас получается сегодня, что на следующий год в России будет почти 43 млн пенсионеров. При этом работают еще 73 млн лиц, достигших пенсионного возраста. Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров. Многие самозанятые за себя не платят страховые взносы. Из 10 млн трудоспособного населения мы еще выключим самозанятых, неработающих, фрилансеров», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем в России напомнили о социальных выплатах и льготах для пенсионеров. Их список и способ подачи заявления перечислил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.
Фото: пресс-служба Минимущества МО
«В субботу, 30 ноября, встречи состоятся в 10 утра в гаражном кооперативе «Автолюбитель-1» в посёлке Нахабино округа Красногорск, в 12:00 — в гаражном кооперативе «Ветерок» в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, а в 13:00 — в гаражном кооперативе «Петрушка» в деревне Ликино Одинцовского округа», — говорится в сообщении.Кроме того, во вторник, 3 декабря, выездные консультации по «гаражной амнистии» будут проводиться в двух ГСК в городе Дмитров — «Центральный» (на Пушкинской улице) и «Шпилево» (на Высоковольтной улице). Обе консультации начнутся в 9:30.
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
«Это печи маленького размера, поэтому подойдут для блиндажей и окопов. Они работают на любом жидком топливе, включая отработанное машинное масло, и практически не дымят, а значит не могут выдать расположение окопа врагу», — говорится в сообщении.В зону СВО передано уже свыше 30 таких печек. Кроме того, в техникуме разработали ещё одну модель: она работает на дровах.