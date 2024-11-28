На восьми дорогах Московской области отремонтировали дорожные ограждения

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора восстановили повреждённые тросовые, перильные и металлические барьеры на восьми региональных дорогах в семи городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.
на улице Рябиновая в микрорайоне Востряково и на 57 километре Каширского шоссе в Домодедово; на улице Московская в Долгопрудном; на Олимпийском проспекте в Мытищах; на улице Гагарина в Жуковском; на Носовихинском шоссе в Реутове; на 51 километре старого Симферопольского шоссе в Подольске ; на улице Ганны Шостак в дачном посёлке Черкизово Пушкинского района.
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Дайана Хусинова