В Подмосковье после зимы запустили большинство фонтанов

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Московской области после зимнего сезона запустили работу 232 из 240 фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Почти месяц мы готовились к открытию сезона. Всего на территории нашего региона насчитывается 240 фонтанов. Восемь фонтанов на данный момент находятся на реконструкции, но они тоже начнут функционировать после завершения всех работ», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Как отметили в министерстве, содержанию фонтанов в Подмосковье уделяют особое внимание. Работы включают их текущий ремонт, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, и ремонт чаш.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Найти их можно по ссылке.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
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Лора Луганская