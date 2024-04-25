Названа дата открытия сезона фонтанов в Подмосковье

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
27 апреля в Московской области запустят 232 фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«На территории региона насчитывается 240 фонтанов. По традиции в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году запуск фонтанов запланирован на 27 апреля. Восемь фонтанов сейчас находятся на реконструкции, их запустят по завершении всех работ», – пояснил глава министерства Михаил Хайкин.Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Как рассказали в пресс-службе, подготовка фонтанов к работе началась с расконсервации – демонтажа сборно-щитовых каркасов, предназначенных для защиты в осенне-зимний период. Затем провели очистку чаш, проверили состояние инженерных систем, отрегулировали высоту струй. Помимо этого, провели благоустройство прилегающей территории и обеспечили запас комплектующих инженерно-технического оборудования.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
«Фонтаны – это не только украшения парков, скверов или площадей, но и важное санитарно-гигиеническое сооружение. Работы по содержанию включают проведение текущего ремонта, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, ремонт чаш и многое другое», – отметили в ведомстве.Там добавили, что 40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Читайте также:
Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства
Голосование за территории для благоустройства привлекло 667 тыс. жителей Подмосковья
В Московской области продолжают готовить парки к весенне-летнему сезону
Лора Луганская