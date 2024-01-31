В Подмосковье появились на свет семь птенцов краснокнижной дрофы

Фото: скриншот видео Центра воспроизводства редких видов животных
Семь птенцов дрофы вывелись в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском городском округе с начала года, сообщает пресс-служба организации.
«В этом году нам удалось получить уже семь птенцов. Причем некоторые самки приступили к повторной кладке — именно так поступают дикие дрофы в случае потери первых яиц», — рассказали сотрудники Центра.В первые дни жизни птенцов кормят каждые два часа, причём исключительно насекомыми, потом им в корм добавляют зелень и варёное яйцо.
В настоящее время в подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных содержится самая большая искусственная популяция дроф. Эти птицы стабильно размножаются здесь с 2021 года.
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