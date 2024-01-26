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В Мытищах для кабанов установят кормушки в лесу вдали от жилой зоны

26 января 2024, 13:08
Фото: Роман Яковлев

Фото: Роман Яковлев

Для безопасности жителей посёлка Дружба городского округа Мытищи для кабанов установят кормушки в лесу вдали от жилой зоны. Об этом сообщил корреспондент.
В настоящий момент в городском округе Мытищи идет активная борьба с появлением диких животных в городе.

«Животные, которые уже приучены выходить к людям, не перестанут этого делать. Около 30 прикормленных кабанов всё равно нужно вывезти подальше от людей — их поведение не изменится<…> Специалисты установят дополнительные кормушки в глубине леса, чтобы местные жители смогли подкармливать кабанов вдалеке от жилой зоны. Это поможет животным приходить на кормление в определённые места в лесном массиве и не выходить в посёлок», — поделился начальник Управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.


Стоит отметить, что вывоз животных подальше от жилой среды делается для сохранения популяции кабанов и обеспечения безопасности людей.

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Песков рассказал о судьбе тел погибших на Ил-76 украинских пленных
Песков не располагает информацией о судьбе тел погибших на Ил-76 пленных
26 января 2024, 13:11

Фото: kremlin.ru

Информации о судьбе украинских военнопленных, которые погибли на разбившемся в Белгородской области Ил-76, пока нет, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
У спикера Кремля спросили, что станет с телами погибших пленных, будут ли они переданы украинской стороне.

«Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией. По этой теме мне пока нечего добавить», — ответил журналистам Песков.

Напомним, около 11 часов утра 24 января военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту воздушного судна находились 65 украинских военнопленных, которых везли в Белгород, чтобы обменять на россиян. Также в самолёте летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

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#самолет
#плен
#труп
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На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам
Верещук: На Украине по требованию Запада отменят выплаты внутренним переселенцам
26 января 2024, 13:04

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Правительство Украины по требованию стран Запада отменит выплаты на проживание некоторым категориям внутренних переселенцев. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает агентство РБК-Украина.
«У нас уменьшается доходная часть бюджета. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации», - сказала Верещук.
Она пояснила, что по международным стандартам, вынужденным переселенцам достаточно два года для адаптации на новом месте проживания. Таким образом, в ближайшее время министерство соцполитики предоставит информацию о том, для каких категорий граждан отменят выплаты.

Премьер уточнила, что в 2022 году на выплаты для переселенцев из бюджета страны было потрачено 57 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов), а в 2023 году сумма достигла 73 миллиардов гривен (1,9 миллиарда долларов). В текущем году общую сумму выплат для переселенцев планируется вернуть к 57 млрд гривен.

По словам Верещук, всего на Украине насчитывается порядка 4,9 миллиона внутренних переселенцев. При этом 2,5 миллиона получают выплаты.

Ранее в ООН заявили, что примерно 10 млн украинцев вынужденно оставили свои дома из-за боевых действий. Около 6,3 млн из них уехали за границу, оставшиеся 3,7 млн переехали в другой регион страны.

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В Госдуме заявили, что мнение ребёнка при разводе родителей может разрушить его жизнь
Депутат Матвейчев объяснил, зачем конкретизировать понятие «интересы ребёнка»
26 января 2024, 12:55

Фото: IStock/fizkes

В Госдуме предложили изменить понятие «интересы ребёнка» в Семейном кодексе, которое используют при бракоразводных процессах и в других ситуациях. Депутаты считают необходимым конкретизировать понятие, одновременно исключив из закона положения об обязательном учёте мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет.
Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев, рассказал «Радио 1» об идее подробнее. По его словам, в России долгое время пропагандировалось убеждение, что мнение ребёнка совпадает с его интересами, что, по словам депутата, разрушает российские «традиционные ценности».
«С подачи западной пропаганды последние 20-30 лет у нас проталкивалась идея, что интересы ребёнка совпадают с его мнением. Говорилось, что это личность, что у ребёнка масса всяких прав, он и на родителей в суд может подать, его мнение должно быть определяющим и прочее. И главное, как мы теперь понимаем, это нужно было для того, чтобы ребёнок в 14 лет мог сказать, что он не хочет быть мальчиком, а хочет быть девочкой, и наоборот», — сказал Матвейчев.
Парламентарий уверен, что мнение ребёнка не должно быть определяющим в судебных разбирательствах. По его словам, дети сами не понимают, что им нужно на самом деле. Интересы ребёнка должны определяться материальными и духовными ценностями, добавил он.
«Спросите в детском саду, на что лучше деньги потратить: на мороженое или на новую крышу для детского сада. Вам объяснят, что мороженое гораздо вкуснее», — сказал собеседник.
Матвейчев напомнил, что нередко в спорных ситуациях дети подвергаются манипуляциям со стороны психологов и адвокатов. По его словам, навязывание такого мнения может привести несчастным последствиям в будущем.
«Всевозможные адвокаты, психологи, которые получили свои дипломы после недельных курсов, начинают склонять ребёнка против мамы, против папы, бороться за его мнение. Они настраивают его на то, чтобы он предал человека, которого ещё вчера любил. Это травма на всю жизнь, это духовный инвалид. Многие заканчивают самоубийством в более позднем возрасте из-за таких конфликтов», — добавил депутат.
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#суд
#дети
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#госдума
#развод
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Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по защите от телефонных и интернет-мошенников
26 января 2024, 12:54

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по защите от телефонных и интернет-мошенников
«Участникам вебинара расскажут, какие приёмы и фразы чаще всего используют телефонные и интернет-мошенники, а также приведут примеры из реальной жизни, когда люди становились жертвами таких преступлений», — отмечается в сообщении.

Вебинар будет проходить в онлайн и офлайн форматах. Для тех, кто захочет присутствовать лично, открыта предварительная регистрация. Адрес проведения занятия: Москва, Вознесенский переулок, дом №22. Онлайн-трансляция будет вестись через соцсеть «ВКонтакте».

Начало вебинара — в 11:00. По окончании мероприятия всем желающим будет доступна запись, её разместят в разделе архивов проекта «Перезвони сам».

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#кибербезопасность
#мошенники
#вебинар
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Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье
26 января 2024, 12:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Самым частым нарушением правил движения на дорогах Московской области оказалось превышение скорости, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Самым частым нарушением, среди зафиксированных камерами наблюдения, вне зависимости от времени года является превышение скоростного режима», — говорится в сообщении.

На дорогах Московской области работает около двух тысяч передвижных и стационарных комплексов фотовидеофиксации. По статистике нарушений, зафиксированной комплексами «Азимут 4», установленными на дорогах с интенсивным движением и на вылетных магистралях, 88% нарушений составило превышение допустимой скорости на 20-40 км в час.

Больше всего нарушителей комплексы «Азимут 4» зафиксировали на Каширском шоссе, трассе М-4 «Дон», Щёлковском шоссе и трассах М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-3 «Украина».

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#московская область
#минтранс мо
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Россиян предупредили об опасности популярного приложения
Аналитик Ульянов: определители номеров собирают личные данные пользователей
26 января 2024, 12:33

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что приложения для определения номера, которые помогают вычислить спам и мошенников, могут нести опасность для владельцев смартфонов, передает «Газета.Ru».
«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — цитирует эксперта «Газета.Ru».
Аналитик отметил, что персональные данные, доступ к которым получило приложение, могут передаваться не только разработчикам, но и сторонним компаниям. По словам Ульянова, наиболее опасны для людей программы, которые имеют мало скачиваний и были недавно добавлены в маркетплейс.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сообщил в эфире «Радио 1», что утечка данных россиян происходит из-за отсутствия критериев безопасности.

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#пользователи
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Руководитель ГУСТ МО Аипова провела штаб с главами городских округов
26 января 2024, 12:26

Фото: ГУСТ МО

Руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова провела общеобластной еженедельный штаб с главами городских округов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В ходе совещания был поднят вопрос о качестве уборки территорий в городских округах.

«Специалисты выполнили более 14 тысяч задач в отраслевой системе СКПДИ и очистили от снега 80% территорий области. <…> В ликвидации последствий метели в течение этой недели в полную силу отработала коммунальная техника в Серебряных Прудах, Чехове, Власихе, Домодедово, Химках, Раменском, Орехово-Зуевском, Кашире. Напротив, случаи, когда сходили с маршрутов, замечены в Сергиево-Посадском, Дзержинском, Серпухове, Ленинском, Мытищах, Лотошино», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Помимо этого, она добавила, что на адреса, где жители чаще всего оставляют заявки по качеству уборки будут выезжать инспекторы, которые будут оценивать ситуацию и передавать указания управляющим компаниям.

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#техника
#жители
#специалисты
#густ мо
#светлана аипова
#мониторинг
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Немецкие учёные обнаружили на Луне аномальное магнитное вещество
26 января 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Elen11

Во время изучения поверхности Луны группа немецких исследователей обнаружила в районе лунного водоворота Рейнера Гамма несколько загадочных валунов. Оказалось, что они состоят из аномального вещества, обладающего необычными свойствами отражения света.
Как пишет журнал Geophysical Research – Planets, объект Рейнер Гамма долгое время ошибочно считался очередным лунным кратером, и лишь недавние исследования помогли установить, что это след своеобразного солнечного вихря. Он практически плоский, а по окраинам плато Oceanus Procellarum, в пределах которого находится «солнцеворот», расположено обилие валунов разной формы. Установлено, что лунные вихри, подобные Рейнеру Гамме, связаны с карманами магнитной породы, которые отклоняют частицы солнечного ветра.

Учёные из Германии с помощью телескопов дальнего спектра и луноходов изучили тысячи камней, обрамляющих лунную долину, и нашли один из них, который отражает свет совсем не так, как остальные. Вещество, из которого состоит валун, пока не изучено, а слой пыли на нём такой же, как и на окружающих камнях, так что он не может служить причиной искажения светового поля. Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса планирует отправить лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме в нынешнем году для подробного изучения этих магнитных аномалий.

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#лаборатории
#журнал
#плато
#свет
#луна
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В ООН раскрыли число украинцев, покинувших дома
ООН: более 10 млн украинцев стали вынужденными беженцами
26 января 2024, 11:35

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Примерно 10 млн украинцев вынужденно оставили свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщил NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
По его словам, около 6,3 млн украинцев уехали за границу, оставшиеся 3,7 млн переехали в другой регион страны.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди.

Он считает, что украинцам необходимо оказать помощь в восстановлении жизни, трудоустройстве и ремонте домов. По его словам, управление организации по делам беженцев уже помогло восстановить свыше 27,5 тыс. домов.

По данным организации, 47% беженцев с Украины составляют женщины, а 33% - дети. При этом 80% из них планируют когда-нибудь вернуться на родину, а 14% хотят сделать это в ближайшее время. Беженцы считают, что на Украине небезопасно, также отсутствует жилье и деньги для нормальной жизни.

Большинство украинских беженцев в настоящее время проживает в Польше. Остальные рассредоточены по другим странам Евросоюза.

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#беженцы
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