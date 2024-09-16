В Московской области готовятся к отопительному сезону

Фото: Министерство энергетики Московской области
Активно готовится теплоснабжающее хозяйство региона к отопительному сезону 2024/2025. В рамках контроля за процессом подготовки, специалисты ведомства посетили котельную ГЭМЗ в Солнечногорске, сообщает Министерство энергетики Московской области.
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