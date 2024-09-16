В Подмосковье обновят системы водоснабжения более 760 домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Обновление систем горячего и холодного водоснабжения проводят в многоквартирных домах Московской области, в план на текущий год внесено 762 объекта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Капитальный ремонт систем водоснабжения является важнейшим элементом комплексной модернизации жилого фонда Подмосковья. Мы стремимся не просто обновить инженерные коммуникации, но и обеспечить жителей высококачественным и бесперебойным водоснабжением», — отметил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.Он добавил, что современные трубы, которые устанавливают в многоквартирных домах в ходе капитального ремонта, рассчитаны на 25-30 лет службы.
В перечень работ входит также промывка трубопроводов и проведение гидравлических испытаний. Кроме того, проводится изоляция трубопроводов для уменьшения потери тепла.
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Лев Каштанов