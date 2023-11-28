В Подмосковье продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
В Московской области продолжают уборку после снегопада. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий Московской области.
Специалисты коммунальных организаций продолжают ликвидировать последствия снегопада.
Кроме этого, также она отметила, что инспектора продолжают мониторить работы по своевременной уборке территорий и за качеством её выполнения.
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«<…>Утром во дворы и на общественные территории вновь вышло более 17 тысяч специалистов комплексной уборки, а также 1220 единиц техники. Усиленный упор сегодня делаем на обработку противогололедными материалами. <…> Проводить обработку необходимо не только после уборки снега, но и до осадков: превентивные меры помогают избежать травм», — подчеркнула руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева