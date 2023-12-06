В Подмосковье провели 500 открытых уроков по безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала года в Подмосковье прошло более 500 открытых уроков по безопасности на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Открытие уроки проводили в рамках комплекса мероприятий по снижению смертности на железной дороге.
Сотрудники администраций совместно с представителями ОАО «РЖД» и транспортной полицей объясняли и рассказывали учащимся правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Лекции проводятся во всей образовательных учреждениях Московской области.
Стоит отметить, что в регионе модернизируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, тчобы сократить случаи нарушения правил поведения на ж/д дорогах.
Также, в Минтрансе Подмосковья напоминают родителям о важности проведения беседы с детьми на тему безопасности на железной дороге и призывают всех жителей и гостей региона не отвлекаться на телефон, во время ожидания электропоездов и пользоваться оборудованными переходами.
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Сотрудники администраций совместно с представителями ОАО «РЖД» и транспортной полицей объясняли и рассказывали учащимся правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Лекции проводятся во всей образовательных учреждениях Московской области.
Также, в Минтрансе Подмосковья напоминают родителям о важности проведения беседы с детьми на тему безопасности на железной дороге и призывают всех жителей и гостей региона не отвлекаться на телефон, во время ожидания электропоездов и пользоваться оборудованными переходами.
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Мира Полтева