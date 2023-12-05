За три месяца пассажиры Мострансавто совершили 2 миллиона поездок до аэропортов

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала сентября 2023 года жители и гости Московской области совершили почти 2 млн поездок на маршрутах до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.
За три месяца было совершено более 800 тысяч платежей банковскими картами, свыше 430 тысяч поездок по «Стрелке» и «Тройке» и 756 тысяч транзакций по соцкартам.
Кроме этого, на сегодняшний момент в Московской области 16 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэроузлов с различными городами региона обслуживаются компаниями Минтрасавто.
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