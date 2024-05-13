В Подмосковье с начала мая обустроили более 40 «народных троп»

Фото: пресс-служба управления
С начала мая специалисты обустроили в Московской области 43 дорожки сети «народных троп». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
В регионе успешно реализуется программа развития пешеходной инфраструктуры. «Народные тропы» связывают социальные объекты городов, делая привычные маршруты более удобными и комфортными. При этом подрядчики работают согласно плану-графику.
В ведомстве добавили, что места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определяли на основе запросов жителей и реальной необходимости. Всего в проект были включены уже существующие и популярные маршруты. Работы по всем 370 адресам в 40 округах, участвующих в программе, планируют завершить до конца лета.
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«Так, в Реутове работы завершены по всем четырём адресам. Теперь жители могут сократить дорогу от дома №11 до дома №27 по Советской улице и от дома №6 на улице Молодёжной до дома №5 по Юбилейному проспекту. Также благоустроены участки «народной тропы» от дома №5 по Садовому проезду до дома №14 по улице Некрасова», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определяли на основе запросов жителей и реальной необходимости. Всего в проект были включены уже существующие и популярные маршруты. Работы по всем 370 адресам в 40 округах, участвующих в программе, планируют завершить до конца лета.
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Лора Луганская