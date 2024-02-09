В Подмосковье с начала года ликвидировали более 20 опасных троп к ж/д путям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 20 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в Московской области с начала года в семи городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Опасные тропы» были ликвидированы в Сергиевом Посаде, Подольске, Щёлкове, Красногорске, Королёве, Одинцове и Электростали. Больше всего нелегальных проходов убрали в Королёве и Одинцове — по четыре «опасные тропы», — отмечается в сообщении.Ликвидация несанкционированных проходов к железнодорожным путям проводится в рамках работы по снижению травматичности на объектах ж/д инфраструктуры.
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