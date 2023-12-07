В Подмосковье самокаты в прошедшем сезоне арендовали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее

Фото: Минтранс МО
Жители и гости Московской области совершили более 10 млн поездок на арендованных электросамокатах в четвертый сезон кикшеринга. Число поездок по сравнению с прошлым сезоном выросло в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в середине апреле и завершился в конце ноября с наступлением холодов. За это время сервисом кикшеринга воспользовались более 10 млн раз. Лидерами по аренде самокатов стали Красногорск, где совершено более 1,5 млн поездок, Люберцы (свыше 1,3 млн поездок) и Мытищи (около 1 млн)», – сообщил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.В этом году для аренды были доступны более 40 тыс электросамокатов, оборудовано порядка 13 тыс парковочных зон. Они располагались у остановок общественного транспорта, станций метро и МЦД, в прогулочных зонами, парках, набережных, рядом с торговыми центрами.
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Лора Луганская