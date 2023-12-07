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В Подмосковье самокаты в прошедшем сезоне арендовали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее

07 декабря 2023, 16:32
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

Жители и гости Московской области совершили более 10 млн поездок на арендованных электросамокатах в четвертый сезон кикшеринга. Число поездок по сравнению с прошлым сезоном выросло в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в середине апреле и завершился в конце ноября с наступлением холодов. За это время сервисом кикшеринга воспользовались более 10 млн раз. Лидерами по аренде самокатов стали Красногорск, где совершено более 1,5 млн поездок, Люберцы (свыше 1,3 млн поездок) и Мытищи (около 1 млн)», – сообщил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
В этом году для аренды были доступны более 40 тыс электросамокатов, оборудовано порядка 13 тыс парковочных зон. Они располагались у остановок общественного транспорта, станций метро и МЦД, в прогулочных зонами, парках, набережных, рядом с торговыми центрами.


По данным министерства, среднее время аренды составило 20 минут.

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#минтранс мо
#самокат
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#пдд
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Спасатели оказали помощь мужчине, который провалился под лёд
07 декабря 2023, 17:18

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли провалившегося под лед рыбака. об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
В Сергиево-Посадском городском округе 7 декабря в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники охраны Загорской гидроаккумулирующей электростанции. Они рассказали, что на водоёме близ гидротехнического сооружения рыбак ушёл под лёд.

«Мужчине чудом удалось выбраться из полыньи и доползти по хрупкому льду до берега. Прибывшие по указанному адресу спасатели осмотрели обессилевшего рыбака, зафиксировали его на мягких носилках, укрыли тёплой курткой от боевой одежды и через снежные сугробы доставили до места, где их ожидала карета скорой помощи<…>», — отметил заместитель начальника ПСЧ-233 Сергей Шумов.

Кроме этого, на данный момент мужчина сильным переохлаждением находится в местной больнице под наблюдением специалистов.

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#мособлпожспас
#спасатели
#мужчина
#сотрудники
#подмосковье
#сергиев посад
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Антарктический ледник миновал точку невозврата
Nature Climate Change: ледник Пайн-Айленд необратим потерял массу
07 декабря 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ледник Пайн-Айленд в Западной Антарктиде пережил значительное отступление, пройдя точку невозврата.
Результаты исследования описали в журнале Nature Climate Change. Учёные из Университета Нортумбрии и Университета Бангора соединили численные модели с результатами спутниковых наблюдений.

Исследователи подтвердили, что в 1940-е — 1970-е годы прошлого века ледник Пайн-Айленд пережил быстрое и нестабильное отступление. Это привело к существенной потере льда на протяжении нескольких десятилетий.

При этом фаза потери массы могла остановиться к началу 1970-х годов ледник отступил до такой степени, что он не был способен восстановить свою изначальную массу и положение, когда наступили значительно более холодные условия.

Такие выводы подтверждают, что отступление ледника в тот период оказалось бесповоротным, то есть переломный момент уже пройден.

Ледник может снова вступить в периоды быстрого отступления, если глобальное потепление не будет сдерживаться в пределах.

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#природа
#новости
#общество
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В институте цвета назвали оттенок 2024 года
Институт Pantone признал персиковый главным цветом 2024 года
07 декабря 2023, 16:44

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Главным цветом следующего года объявлен персиковый. Об этом сообщили в институте цвета Pantone.
Отмечается, что в 2024 году главным цветом стал персиковый под номером 13-1023 Peach Fuzz, который получил название «персиковый пушок». 

В институте его описали как «тёплый и уютный», указывающий о стремлении к единению с окружающими. Создатели оттенка подчеркнули, что персиковый связывает вкус, зрение, осязание и обоняние. 

Главный цветом этого года по данным института цвета стал малиново-красный оттенок Pantone 18-1750 Viva Magenta, который был создан на основе природного красителя «кармин». 

Ежегодный выбор цвета влияет на моду и тенденции. В частности, он определяет будущий вид мебели, объектов промышленного дизайна, одежды, обуви и аксессуаров. 

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#цвет
#выбор
#мода
#мебель
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Опрос показал готовность россиян к участию в выборах президента
ВЦИОМ: 78% россиян заявили, что готовы участвовать в выборах президента РФ
07 декабря 2023, 16:28

Фото: iStock/kobzev3179

На данный момент уже 78% россиян заявили о готовности принять участие в выборах президента России. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на результаты проведённого опроса.
Так, опрос показал, что уже 78% респондентов готовы проголосовать на выборах президента России. Однако Мамонов предупредил, что этот показатель ещё не точен, поскольку реальная явка может быть либо больше, либо меньше, что удастся подсчитать уже после выборов. 

61% опрошенных заявили, что абсолютно точно примут участие в выборах президента. 

Вместе с тем, Мамонов сообщил, что 89% россиян считают участие в выборах важным событием для страны. А среди тех, кто выразил готовность участвовать, о личной значимости предстоящего события заявляют 94%. 

61% респондентов в ходе опроса смогли верно назвать согласованную дату проведения выборов президента, что говорит об интересе россиян к данному событию.

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#выборы
#россияне
#опрос
#президент
#вциом
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Депутат Драпеко: Нужен недопуск к госфинансам артистов антироссийских позиций
07 декабря 2023, 15:47

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала недопуск к государственному финансированию артистов, придерживающихся антироссийской позиции.
«У нас действительно такие случаи есть. Если доказано, что человек выступает против государственной политики и государственной позиции, то, конечно, не надо его допускать до использования государственных средств», — прокомментировала в беседе с RT Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров призвал ограничить для артистов с антироссийской позицией государственное финансирование на создание культурных продуктов. Он отметил, что зачастую выходит, что публично дискредитирующие государственную власть РФ, ВС РФ, призывающие к введению санкций в отношении России люди после могут получить гонорар за счёт государства на создание своих проектов.

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#власть
#россия
#государство
#артист
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Россиянам предсказали аномальные холода
Экстремально низкая температура по всей территории России будет усиливаться
07 декабря 2023, 15:34

Фото: istock / Leonid Ikan

​Практически по всей России в начале декабря ударили морозы, которые в дальнейшем будут усиливаться. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Сильны холода будут обеспечены системой морозных антициклонов, которые образовались из-за арктических вторжений. На юг страны сместятся антициклоны, а также ледяные воздушные массы из северных районов Евразии. В азиатской части РФ источниками морозов станут Приколымье, Якутия и Эвенкия. Ночью температур воздуха там упадет ниже минут 60 градусов по Цельсию. Отмечается, что в Южной Сибири сильные морозы не ожидаются, но в регионе все равно похолодает. Если 6 декабря температура воздуха составлял минут 6,5 градуса, то 8 и 9 декабря температура достигнет 31-32 градуса днем и минус 38 ночью.

В европейской части РФ в Коми, на Северном Урале и Волго-Вятском районе ожидается  30-градусный мороз. В Центральной России днем температура достигнет минут 10-15 градусов. 

В Москве днем ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, ночью около минут 18-16 градусов. В Подмосковье температура днем достигнет 15-10 градусов ниже нуля, ночью 19-14 градусов.

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#подмосковье
#температура
#мороз
#морозы
#рф
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Депутат Хамзаев призвал к проверкам в сфере хранения оружия дома
07 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя стрельбу в брянской гимназии, заявил, что необходимы соответсвуующие проверки в сфере хранения гражданами оружия дома.
«Как оружие попало в руки ребёнка? За это ответственность несёт родитель. В этой части мы не просто порядок должны навести, а должны быть конкретные проверки: в каком состоянии и как оружие хранится дома. Когда выдаётся лицензия, то кто-то из сотрудников должен убедиться, что дома есть для этого сейф. Делается ли эта проверка — вопрос открытый», — прокомментировал в беседе с RT Хамзаев.

Кроме того, он отметил, что и система безопасности в учебных заведениях также нуждается в особом внимании.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтверждал, что одна из учениц брянской гимназии пронесла огнестрельное оружие. В результате, девочка открыла огонь на уроке, двое детей погибли, одна из них — стрелявшая.

«Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие», — приводит «Царьград» слова Богомаза.

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#проверки
#оружие
#школьница
#происшествие
#депутат
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Стрелкову продлили арест на 6 месяцев
07 декабря 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Игорь Стрелков проходит по делу о призывах к экстремизму.
Как сообщалось, Стрелкова задержали в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. 
Ранее Стрелков говорил, что предпочел бы домашний арест из-за проблем со здоровьем. По его словам, он не стал бы скрываться, напомнив, что находится в розыске Интерпола.

Игорь Стрелков является политическим деятелем, публицистом, военным экспертом и блогером. 

Ранее сообщалось, что в Европе задержали организаторов побега Усса из-под домашнего ареста в Италии. Артема Усса доставили в Словению, несколько дней ездили по Хорватии и Боснии, чтобы запутать следы и в итоге остановились в Сербии. Там Усс заплатил помощникам 40 тысяч евро, сел в самолёт и отправился в Россию. Америка планирует настаивать теперь уже на их экстрадиции.

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#украина
#экстремизм
#новости
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Синоптик Шувалов пообещал снегопад на юге ЦФО
07 декабря 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/WDnet

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в субботу, 9 декабря, небольшой снегопад ожидается в южной половине Центрального Федерального округа (ЦФО).
«Поднимается фронтальная зона от турецкого циклона. Так что небольшой снег и температура в южной половине от Тулы — -12...-17°С, а Воронеж, Курск и Белгород — -4...-9°С. Но это действительно только на один день. Снег я назвал бы, скорее, умеренным и не давал бы ему категории «сильный», — отметил в беседе с RT Шувалов.

А вот Московскую, Владимировскую и Ярославскую области от снегопада прикрывает облачность, сформировавшаяся из-за инверсии в антициклоне.

Ранее в Гидрометцентре России сообщали, что в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от -14 до -12°C, по области от 16 до 11°C мороза. Ветер восточный, 3-8 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

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