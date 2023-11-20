В Подмосковье сочли недопустимым использование плаката «Родина-мать зовёт» для рекламы

Фото: МинЖКХ МО
Использовать модифицированный образ с плаката «Родина-мать зовёт» для социальной рекламы недопустимо. Такую оценку дали в Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, сообщили в пресс-службе организации.
Ранее в СМИ появилась информация о появлении на стене дома N46 по ул. Ленинского комсомола в городе Видное мурала, призывающего помнить о газовой безопасности. Изображение возмутило жителей города схожестью с плакатом времён Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт».
Ассоциация уже обратилась к главе городского округа с требованием устранить изображение. Оно будет удалено в ближайшее время.
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«Плакат Ираклия Тоидзе – символ нашей общей Победы, поэтом ассоциация считает, что его использование оскорбительно, прежде всего, для ветеранов и всех россиян, чтящих память о войне. Использование символа борьбы с фашистскими захватчиками даже в благородных целях считаем недопустимым», – отметили в пресс-службе.
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Лора Луганская