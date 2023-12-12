В Подмосковье удалили 3,5 тысяч несанкционированных изображений на фасадах

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
За три месяца осени в Московской области устранили свыше 3,5 тысяч несанкционированных изображений на фасадах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В ГУСТ напомнили, что надписи, размещенные без согласования оперативно удаляются. Кроме того, уличные художники автоматически попадают под статью 214 УК РФ «Вандализм».
Стоит отметить, что полноценно устранение несанкционированных рисунков отработаны в городских округах Луховицы, Ступино, Пущино, Зарайск, Павловский Посад, Электрогорск, Реутов и Солнечногорск.
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«С незаконными «способами самовыражения» мы активно боремся: пользу и эстетическую составляющую таких надписей трудно оценить по достоинству. Осенью в Подмосковье специалисты устранили 3 510 нарушений. С проявлением вандализма активно работают в муниципалитетах. Например, в Подольске за три осенних месяца удалили 230 несанкционированных изображений, в Домодедово - 175, в Коломне -165, свыше 140 - в Дмитровском и Истре», - отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева