Жителям Подмосковья предложили опрос о благоустройстве дворов

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
На сайте Главного управления содержания территорий Московской области стартовал опрос о необходимости установки малых архитектурных форм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На главной странице сайта ГУСТ выбираете «Общественное голосование на портале госуслуг». Далее необходимо авторизоваться на портале, а потом выбрать, каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе. Мы предложили несколько вариантов на выбор: скамейки, урны, беседки и клумбы. Именно на нехватку этих форм жители чаще всего указывают в своих обращениях», – рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.Она пояснила, что опросы на сайте ведомства проводятся для улучшения дворовых территорий. Например, если жители укажут, что в их дворах не хватает клумб, вопросы озеленения, оформления палисадников будут предложены весной городским округам для оформления территорий.
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Лора Луганская