В Подмосковье упростили подачу онлайн-заявления на бесплатную землю

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье стало проще оформить онлайн-заявление на бесплатный земельный участок. К соответствующей услуге подключили «умный» сервис, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
При заполнении заявки пользователь портала вводит кадастровый номер участка, а система автоматически загружает основные характеристики: адрес, площадь, вид разрешённого использования и категорию.
Услуга «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения». Она предназначена как для физических, так и для и юридических лиц.
Услуга позволяет получить участки, находящиеся в госсобственности, имеют установленные границы и стоят на кадастровом учёте.
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Услуга «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения». Она предназначена как для физических, так и для и юридических лиц.
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Лора Луганская