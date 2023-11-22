В Подмосковье упростили оформление пособий для детей-инвалидов

Фото: Фотобанк МО
В Московской области оптимизировали оформление ежемесячного пособия для детей-инвалидов. Эту услугу легко получить на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Мы внедрили «умный» сервис предпроверки ранее поданного заявления на оформление пособия. Теперь система проверяет, подавал ли его пользователь. Если заявка есть, заполнить новую не получится – нужно будет сначала дождаться ответа от ведомства», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.По её словам, новшество позволит сократить число отказов.
Оформить пособие могут родители и опекуны детей-инвалидов. Для этого нужно проживать в Московской области. Размер выплаты – 7 901 рубль. Решение о назначении пособия поступит в личный кабинет за семь рабочих дней.
Читайте также:
Жители Московской области скачали более 6,5 тыс выписок из медицинских карт
В Московской области упростили оформление заявок на протезирование
Подмосковные школьники стали победителями в конкурсе «Юный архивист»
Лора Луганская