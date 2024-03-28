В Подмосковье упростили проведение соцгазификации семьям погибших участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы упростили для семей погибших участников спецоперации получение льготы в рамках социальной газификации. Согласно закону, члены семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при проведении СВО, могут получить оплату газового оборудования до 80 тыс. рублей и работ по газификации дома.
«Ранее закон предусматривал условие, что участник СВО должен иметь место жительства в доме, который планируется газифицировать, или регистрацию по месту дислокации воинских частей или войск Росгвардии, расположенных в Московской области», – пояснил на заседании председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике ЖКХ Игорь Коханый.Он подчеркнул, что теперь это условие убирается. Предполагается, что это значительно упростит получение подобной меры поддержки.
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