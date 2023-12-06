В Подмосковье за два года благоустроят восемь наукоградов

Фото: Минблаго МО
В Московской области в течение двух лет благоустроят восемь наукоградов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Это Фрязино, Дубна, Протвино, Черноголовка, Жуковский, Реутов, Королёв и Пущино.
По данным министерства, работы будут идти в парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах. Обновление придомовых площадок включает в себя установку скамеек и урн, устройство освещения и асфальтирование проездов.
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