В Подмосковье зафиксировали 200 случаев нарушения размещения наружной рекламы

Фото: ГУСТ МО
«Инспекторы ГУСТ МО контролируют надлежащее состояние территорий, фиксируя дефекты в мобильном приложении, откуда они попадают в работу коммунальным службам. За последний месяц сотрудники зафиксировали 205 случаев нарушений правил размещения информационных материалов.<…> Важно поддерживать городские территории в хорошем состоянии, поэтому незаконно установленные буклеты быстро устраняются. Для размещения информационных материалов предусмотрены специальные стенды», — отметили в ведомстве.
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