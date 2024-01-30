В Подмосковье за ненадлежащее содержание территорий выписаны штрафы на сумму 27 млн рублей

Фото: ГУСТ МО
Штрафы за нарушения в содержании в упрощенном режиме превысили 27 миллионов рублей с начала года. Об этом сообщила главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Цифровой мониторинг помогает выявлять уборку территорий в упрощенном режиме по трем основным источникам: камеры на дорогах и «Безопастный регион», а также автомобили с искусственным интеллектом.
Стоит отметить, что нарушитель получает штраф после нескольких проигнорированных предупреждений.
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«Всего с начала года при помощи имеющихся цифровых инструментов по упрощенной системе выписано 515 постановлений на сумму 27 миллионов 733 тысячи рублей. Большая часть штрафов пришлась на водителей без разрешающих перевозку стройотходов документов — 347 фактов на 24 миллиона 188 тысяч рублей. Мобильные комплексы также в упрощенном порядке отправили 117 «писем счастья» на 2 533 000 рублей, а камеры «Безопасный регион» — 51 протокол на сумму свыше 1 миллиона рублей», — рассказала руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева