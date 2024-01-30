В Подмосковье за ненадлежащее содержание территорий выписаны штрафы на сумму 27 млн рублей

Закон о борьбе с финансовыми пирамидами

«Вопрос назрел давно, и я не скажу, что именно сейчас впервые вносятся какие-то новшества в законодательство о защите граждан от финансовых пирамид. Это еще со времен МММ вводились изменения, просто пирамиды каждый раз преобразовываются и модернизируются таким образом, что уже не подпадают под действие закона, который устаревает. Схемы мошенничества меняются, поэтому, Госдума должна принять соответствующий закон, чтобы люди, которые занимаются таким видом деятельности, понимали, что они будут нести ответственность», — пояснил Кваша.





Как отличить пирамиду и инвестиционную компанию

«Если вам не могут объяснить доходчивым языком, на чем зарабатывает данная компания и все очень витиевато, то могу заверить, что это финансовая пирамида. Нужно понимать, что никаких трех, семи «иксов» при вложении капитала не бывает. Люди, которые вдруг нашли такой бизнес, не будут делиться таким секретом и не будут привлекать ваши деньги. Необходимо логически подумать, пораскинуть мыслями, можно ли заработать «икс 10» в какой-то сфере, ничего не предпринимая. Когда настойчиво предлагают войти в схему и говорят, что это ограничено по времени – это тоже очередной звоночек», — заключил эксперт.

В России продолжают бороться с финансовыми пирамидами





Что такое финансовая пирамида





Самые известные финансовые пирамиды в России





Финансовая пирамида МММ





Сетевой маркетинг: Switips

Депутат Госдумы Аркадий Свистунов рассказал о поправках

«В законе есть ряд составов, которые предусматривают меры борьбы с финансовыми пирамидами, однако практика показала их слабую эффективность. Достаточно сложно доказать факт пирамиды, пока организация работает. Уже когда учредители «растворяются» и поступают жалобы, только тогда можно доказать, что действовала пирамида», — пояснил Свистунов.

«Смысла полностью менять закон нет. На стадии, когда нет закрепленных условий привлечения денежных средств от физических лиц, любой может заниматься противоправной деятельностью. Доказывать без потерпевших наличие факта пирамиды сложно. Поэтому мы пытаемся не допустить выхода на рынок недобросовестных компаний. В УК РФ уже есть статья за деятельность с признаками финансовой пирамиды, практика, возможно, ответственность придется ужесточить, пока речь идет о штрафах», — сообщил депутат.

Несмотря на законодательный запрет, финансовые пирамиды в России продолжают существовать. О том, как усовершенствуются мошеннические схемы и как государство намерено с этим бороться, рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры», юриств беседе сДмитрий Кваша рассказал, что в том случае, если в компании не могут объяснить способ заработка организации — это с большой долей вероятности финансовая пирамида.Госдума рассмотрела в I чтении законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами. Поправки предусматривают определение круга лиц, которые могут оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций физических лиц. В частности, речь идет о кредитных организациях, эмитентах, некредитных организациях.Согласно действующему законодательству, отсутствие статуса финансовой организации не является ограничением для осуществления деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества граждан. Авторы инициативы отметили, что финансовые пирамиды оказывают негативное влияние на российский финансовый рынок. Так как подобные организации подрывают доверие граждан к финансовым инструментам и имеет негативный социально-экономический эффект.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в период с 2018 года по 2022 год в Банк России поступило более 6 тысяч обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды.Финансовая пирамида представляет собой одну из мошеннических схем, при которой основатели покрывают обязательства перед вкладчиками с помощью денег от новых вкладчиков.Первая финансовая пирамида в России была создана в конце 19 столетия. Ее учредителем стал директор городского банка города Скопин — Иван Рыков. Схема пирамиды была стандартной: баланс банка подделывался, постоянно привлекались новые вкладчики, чтобы их деньгами отдавать проценты. Пирамида Скопинского городского банка просуществовала целых 15 лет.Самая известная и масштабная финансовая пирамида была создана в 1994 году математиком Сергеем Мавроди. Количество граждан, которые лишились обманным путем своих средств, составило от 2 до 15 млн человек. Сумма ущерба, согласно официальной точке зрения, составила около 110 млн долларов США.После продажи всех акций, Мавроди напечатал билеты, не подпадавшие под закон о ценных бумагах, которые позже прозвали «мавродиками». Чтобы избежать проблем с законом, было объявлено, что билеты — сувенирные и, получая их «в подарок», граждане добровольно жертвуют деньги МММ. Если акционеру требовались деньги, то он сдавал билет в пункт продажи, и теперь уже компания, получая билет, жертвовала гражданину наличные. Однако обманутое население своих средств так и не получило.Кэшбек-сервис Switips впервые объединил в себе сетевой маркетинг и пирамиды. Ресурс якобы сотрудничал с более чем 5000 магазинов и пообещал возвращать до 40% от стоимости товара. В проект требовалось приводить других участников, с которыми работали вербовщики.На деле получилась простая и прибыльная мошенническая схема — заплати, чтобы мы научили тебя вовлекать людей в проект, которые также заплатят деньги за это обучение.В рамках своего выступления на Пленарном заседании в Госдуме, парламентарий пояснил, что предложенные поправки направлены на ограничение деятельности по привлечению средств физических лиц до того, как наступят последствия для вкладчиков.На вопрос о том, имеет ли смысл полностью поменять законодательство, регулирующее привлечение средств физлиц в качестве инвестиций, Свистунов ответил, что такой необходимости нет.