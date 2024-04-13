В Подмосковье зафиксировали 85 случаев укусов клещей

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По состоянию на 11 апреля на территории Подмосковья было зафиксировано 85 случаев укусов клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Отмечается, что среди пострадавших также есть 26 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 286 случаев присасывания, в том числе 103 среди детей, добавили в Роспотребнадзоре.
По данным источника, по результатам лабораторных исследований пяти клещей, не было выявлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, клещевого вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и других заболеваний.
Напомним, чтобы защитить себя от укусов клещей, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.
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По данным источника, по результатам лабораторных исследований пяти клещей, не было выявлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, клещевого вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и других заболеваний.
Напомним, чтобы защитить себя от укусов клещей, прогулки на природе следует совершать в закрытой одежде, а открытые участки кожи обрабатывать специальными репеллентами от клещей. После прогулки нужно тщательно проверять свою одежду и тело, особое внимание уделяя местам, где клещи могут незаметно спрятаться — в волосистой части головы, под мышками, между пальцами и пр.
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Екатерина Коршунова