Заболевания диких животных африканской чумой свиней в Подмосковье не выявили

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В Подмосковье на африканскую чуму свиней с января проверили около 400 кабанов. Случаев заболеваний диких животных в Московской области не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«За три месяца текущего года на африканскую чуму свиней исследованы 383 пробы диких кабанов, добытых во время любительской и спортивной охоты. Случаев чумы свиней не зарегистрировано. А в ходе мониторинга диких птиц возле птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов обнаружили 19 павших особей голубей, соек и воробьёв. Биоматериал направили на экспертизу. Птичьего гриппа не выявили», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.В министерстве добавили, что работу ведут инспекторы Госохотнадзора, сотрудники охотхозяйств и ветеринары.
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