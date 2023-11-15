В подмосковных Химках ремонтники монтируют резервный трубопровод

Фото: пресс-служба администрации ГО Химки
На Нагорном шоссе в городе Химки аварийная бригада монтирует резервный трубопровод протяжённостью 160 метров. Это позволит обеспечить теплом и водой шесть близлежащих многоквартирных домов на самом шоссе и Юбилейном проспекте.
Байпас (англ. bypass, «обход») будет установлен над землей. Он прослужит весь отопительный сезон. В следующем году в рамках инвестиционной программы будет спроектирован и проложен новый постоянный трубопровод. Таким же способом, а именно установкой резервных схем, будет обеспечена бесперебойная подача горячей воды и тепла жильцам 13-ти многоквартирных домов, расположенных на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской, Чапаева и Нагорном шоссе.
По поводу возможных перебоев в теплоснабжении жителей просят обращаться по телефону горячей линии: +7 (495) 793-01-01.
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«Также планируется дополнительно заменить в Химкинском городском округе более трёх километров теплосети на самых изношенных участках. Это как раз те адреса, где в этом отопительном сезоне сотрудники ТСК «Мосэнерго» прогнозируют высокий риск частых прорывов», — рассказал глава администрации округа Дмитрий Волошин.
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Александр Бойцов