В подмосковных лесах с начала года заблудились более 30 человек

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
С начала 2024 года в подмосковных лесах потерялись 33 человека. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Мы получили обращения с просьбой помочь найти дорогу домой 33 человек – самих заблудившихся или их родственников. Состав группы риска не изменился: это пожилые люди, подростки, а также те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него. Все заблудившиеся вернулись к родным», – рассказал Агулов.Как рассказали в ведомстве, «Единая служба спасения 112» круглосуточно принимает обращения жителей, в том числе с просьбой о помощи от потерявшихся в лесу. Информация поступает в Региональную диспетчерскую службу Центрлесхоза и передаётся участковым лесничим Мособллеса. На помощь выдвигаются поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт», МЧС и Мособлпожспаса.
Сотрудники Комлесхоза дали несколько советов, чтобы лесная прогулка не обернулась бедой.
«Отправляясь в лес, сообщите родным, куда пойдёте и когда планируете вернуться. Не надейтесь на своё знание местности – запоминайте дорогу. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и лекарства», – порекомендовали в ведомстве.Заблудившимся там посоветовали не паниковать, а звонить по телефону 112, и заверили, что их обязательно найдут.
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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах
Лора Луганская