Заблудившихся в лесу мужчин спасли сотрудники «Мособлпожспас»

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли двух мужчин, заблудившихся в лесу. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
В субботу в службу 112 позвонил местный житель городского округа Шатура, который вместе со своим 23-летним товарищем отправился на пешую прогулку из посёлка Мишеронский в сторону урочища Курилово и заблудились.
На поиски выехали сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».
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На поиски выехали сотрудники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».
«Оперативно прибыв на место вызова, дежурная смена спасателей приступила к поисковым мероприятиям, которые усложнились отсутствием в этом районе мобильной связи. Спустя полчаса специалисты вышли к потеряшкам и вывели их из лесного массива», — поделился старший смены Руслан Кулаев.Стоит отметить, что работники подразделения не только отогрели уставших и замёрзших молодых людей, но и довезли их до города.
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Мира Полтева