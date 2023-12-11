Заблудившихся в лесу мужчин спасли сотрудники «Мособлпожспас»

Торжественное мероприятие состоялось у деревни Новопареево. Возраст ели, которая украсит Соборную площадь, 84 года. Высота – 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах веток – 10 метров. Щелково – рекордсмен по количеству выбранных новогодних красавиц, уже в третий раз отсюда отправляется в Кремль главная елка страны.