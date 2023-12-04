В подмосковных парках после сильного снегопада расчистили 40 тыс кв м территории

Фото: Минблаго МО
Более 800 человек приняли участие в устранении последствий воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Московской области. К борьбе со снегом также привлекли свыше 220 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«К уборке снега работники парков приступили в воскресенье с 8 утра. Очистили от снега более 40 тыс кв м территории. Были задействованы 812 человек и 226 единиц техники», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.В первую очередь снег убирали на центральных аллеях парков, затем – на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Для безопасного передвижения очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами.
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Лора Луганская