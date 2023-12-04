В Москве из-за сильного снегопада задержали более 60 авиарейсов

Фото: IStock/kenkonj
Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов.
Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета.
21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.
Московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии был закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где был запланирован саммит по борьбе с глобальным потеплением.
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21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.
Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии был закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где был запланирован саммит по борьбе с глобальным потеплением.
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Мария Фирсова