В подмосковное озеро выпустили 550 утят кряквы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В озеро Круглое, расположенное в Дмитровском городском округе, выпустили около 550 малышей кряковой утки. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В ежегодном мероприятии участвовали сотрудники Дмитровской ветеринарной станции и жители региона. Большинство приехало семьями. Перед выпуском ветеринарные врачи осмотрели пернатых, исследовали на орнитоз и грипп птиц.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В министерстве добавили, что выпуск утят – важное мероприятие. Таким образом обновляется популяция уток, что важно для природного баланса и экологической стабильности региона.
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Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Важно исключить у птицы заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Все выпущенные утята окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», – пояснил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В министерстве добавили, что выпуск утят – важное мероприятие. Таким образом обновляется популяция уток, что важно для природного баланса и экологической стабильности региона.
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Лора Луганская