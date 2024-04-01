Школьники из Московской области стали призерами соревнований «Птицы России»

Фото: пресс-служба
Подмосковные школьные лесничества награждены дипломами всероссийских соревнований. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства
Итоги и награждение победителей прошло на фестивале «Первозданная Россия» в рамках Дня птиц.
Стоит отметить, что всего в соревнованиях приняли участие семь команд из городских округов.
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«Первое место выиграла команда «Орнитологи Борисовского лесничества» из Можайского городского округа, которой удалось увидеть, сфотографировать и загрузить на сайт соревнований 19 видов птиц. Серебряным призёром стало школьное лесничество «Бересклет» Средней общеобразовательной школы № 17 города Орехово-Зуево. Тройку лидеров замкнула команда «Лесная братва» из Сергиево-Посадского городского округа», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева