В правительстве заявили, что Россия остаётся мировой кормилицей

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Россия остается мировой кормилицей, а также надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
«Россия остается мировой кормилицей и надежным поставщиком. В африканские страны, вы знаете, уже пошли первые партии гуманитарной помощи по зерновым, удобрениям, и они будут продолжаться и дальше», — заметила Абрамченко.По её словам, санкции западных стран усугубляют проблему мирового голода, что уже признала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), и далее эта проблема будет лишь усугубляться.
Российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Ранее Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.
Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.
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