В правительственных зданиях Бельгии нашли письма с ядом

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Полиция Бельгии обнаружила в правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитое вещество бруцин, сообщает газета Politico, ссылаясь на информацию прокуратуры страны.
«В нескольких правительственных зданиях Брюсселя были обнаружены письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — уточнило издание.Журналисты отмечают, что письма были обнаружены во Дворце Правосудия в Брюсселе, где проводятся заседания министра юстиции, а также в здании государственной службы безопасности.
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