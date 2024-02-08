Сенатор Цеков: «Хилари Клинтон источает яд»

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, раскритиковавшая журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, является токсичным политиком, источающим яд.
«Хилари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике всё, что делает международное сообщество нормальным. Предсказания Клинтон, если они сбываются, приносят странам большие беды, которые длятся годами. Достаточно вспомнить ситуацию в Ливии», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.
Он подчеркнул, что Клинтон также не сдержана в своих высказываниях, в особенности это касается того, с чем она несогласна.
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