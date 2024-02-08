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Сенатор Цеков: «Хилари Клинтон источает яд»

08 февраля 2024, 18:35
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, раскритиковавшая журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, является токсичным политиком, источающим яд.
«Хилари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике всё, что делает международное сообщество нормальным. Предсказания Клинтон, если они сбываются, приносят странам большие беды, которые длятся годами. Достаточно вспомнить ситуацию в Ливии», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он подчеркнул, что Клинтон также не сдержана в своих высказываниях, в особенности это касается того, с чем она несогласна.


Ранее бывшая государственный секретарь США Хилари Клинтон обращалась к президенту России Владимиру Путину по имени.

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Жителям Подмосковья рассказали, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах
08 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба МИСК МО

От такой категории участников избирательного процесса, как наблюдатели, напрямую зависит легитимность выборов любого уровня. Об этом заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она рассказала, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах президента России.
«С 2018 года Общественная палата Московской области является полноценным субъектом общественного контроля. И на вопрос, кто такие общественные наблюдатели, мы отвечаем, что это люди из наших муниципальных Общественных палат и представители крупнейших сетевых общественных объединений. Это, например, наша адвокатская палата, Ассоциация юристов и адвокатов Московской области. Они оказывают нам в том числе и поддержку в момент сложных экспертных ситуаций в ходе голосования. Мы должны быть всегда готовы к любой ситуации – наши эксперты, наши общественные наблюдатели», – сказала Дмитриева.
Ранее член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов сообщал, что привлечь к работе на подмосковных избирательных участках на предстоящих выборах президента России планируется около 12 тыс общественных наблюдателей.
«Мало просто хорошо технически организовать выборы. Важно, чтобы они были приняты гражданским обществом. В этом – главная роль общественного наблюдателя: чтобы он увидел сам, что выборы проходят гласно, свободно, открыто и сообщил об этом гражданскому обществу», – объяснил Леонов важность работы наблюдателей.
Существует три требования к тем, кто хочет наблюдать за проведением выборов: человеку должно быть не менее 18 лет, он должен быть гражданином России и обладать активным избирательным правом.

Для обучения наблюдателей муниципальные общественные палаты организуют семинары. Люди, изъявившие желание выступить в такой роли, должны связаться с палатой. После этого проходит тестирование, а затем общественные платы выдают назначения наблюдателям на определённые избирательные участки.


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#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#наблюдатели
#общественная палата московской области
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В Подмосковье на президентских выборах будут использовать более 1100 электронных урн
08 февраля 2024, 17:45

Фото: Фотобанк МО

В Московской области во время выборов президента России будут задействованы более 1 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней. Мособлизбирком определил, в каких городских округах региона и в каком количестве станут работать КОИБ-2017.
«1 тысячей 100 КОИБами будут оснащены более 27% избирательных участков в Подмосковье. Там, где будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней, будут назначены операторы из числа членов участковых избирательных комиссий. Они пройдут специальное обучение», – сообщается в телеграм-канале Мособлизбирком.
КОИБ-2017 – это комплекс обработки избирательных бюллетеней, который представляет собой электронную урну для голосования со сканером. Он самостоятельно распознаёт и принимает бюллетень, подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол.

Выборы президента России в этом году в первый раз для удобства избирателей будут проводиться три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

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#подмосковье
#московская область
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#выборы
#президент
#россия
#голосование
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Надеждин верит правосудию, а Госдума не верит Надеждину: недопуск на выборы и пятая колонна
Надеждин намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде
08 февраля 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Он заявил, что намерен обжаловать российские законы и действия комиссии. Почему в Госдуме Надеждину пророчат конец политической карьеры и как он связан с «пятой колонной», расскажет редакция «Радио 1».

ЦИК отказал Надеждину в регистрации


Представителю партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину отказано в регистрации кандидатом на выборы президента. Избирательная комиссия приняла решение единогласно, сославшись на то, что 9 147 подписей признаны недействительными.

В беседе с «Радио 1» Борис Надеждин рассказал, что намерен обжаловать решение ЦИК и пояснил, с чем именно он не согласен.

«Ну я действую исключительно исходя из законов России. У меня есть 10 дней на подготовку иска, но я постараюсь быстрее, чего тянуть.Через один-два дня напишем иск и подадим в Верховный суд», - заявил Надеждин.
На вопрос о том, как он оценивает шансы на то, что решение суда будет принято в его пользу, Надеждин повторил, что действует в рамках законодательства.

«Я действую по законам России. Вот действия избиркома я обжалую в Верховном суде. Я надеюсь на российское правосудие», - подчеркнул Надеждин.
Он также добавил, что намерен обжаловать не только сам отказ ЦИК, но и законы, на основании которых можно отказать кандидату в президенты.

«Будем обжаловать сами законы, по которым можно придраться к любой подписи», - заключил Надеждин.

Надеждин – «пятая колонна»

Общественный и политический деятель, депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков заявил, что политическая карьера Бориса Надеждина давно закончилась и он должен отправиться на огород.

«Надеждина я сам хорошо знаю, и могу с уверенностью сказать, что ЦИК принял правильное решение, потому что та команда, которая собирала подписи, и те замечания, которые сделала комиссия по поводу подписанных листов, я уверен на 100%, что это правда, поэтому ЦИК вынес грамотное, справедливое решение. Надеждину нужно просто смириться с тем, что его политическая карьера давно закончилась, и я думаю, что как пенсионер, он должен ходить у себя на даче и работать – вот его судьба, а не лезть в политику и кричать, что ЦИК что-то неправильно посчитал, неправильно посмотрел»,- заявил Худяков.

На вопрос о том, могли ли содействовать в сборе подписей за Надеждина иноагенты, депутат ответил, что не может этого исключать.

«Я не удивлюсь, пятая колонна у нас не дремлет, поэтому естественно им выгодно, чтобы Надеждин был зарегистрирован как кандидат в президенты. Это может быть правда», - подчеркнул политик.

Он также рассказал о том, на что могла бы быть направлена президентская кампания Надеждина, если бы ЦИК допустил его до выборов.

«Если бы он был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, вся его президентская программа была бы направлена на дружбу с Европой, НАТО и Америкой. А нам это сейчас в этих условиях не нужно. Нам надо освобождать наши, исконно русские земли, освобождать братский народ на Украине от фашистов и нелюдей», - заявил Худяков.

Депутат добавил, что тогда, когда Украина будет полностью освобождена, Россия сможет сесть за стол переговоров с Европой и Америкой.

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#суд
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Стало известно о планах ЕС по 13-му пакету антироссийских санкций
Bloomberg: В новый пакет санкций могут попасть 55 компаний и более 60 физлиц
08 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/Mihrzn

Евросоюз планирует ввести санкции против 55 юридических и 60 физических российских лиц, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении журналистов документы.
«ЕС предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Также известно, что в новый санкционный лист войдут лица, связанные с производством технологий, который применяются в сфере промышленно-оборонного комплекса. Ограничительные меры могут коснуться и транспортных компаний, которые, якобы, перевозят в Россию боеприпасы из КНДР.

По информации агентства, под санкции на этот раз может попасть губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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#санкции
#евросоюз
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В МИД сообщили, что Запад препятствует россиянам голосовать на выборах
Захарова: Запад закрыл 26 российских учреждений, чтобы не дать там голосовать
08 февраля 2024, 16:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В недружественных государствах закрыли свыше 26 российских загранучреждений, чтобы россияне не имели возможности проголосовать на выборах президента РФ. Об этом в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Запад создаёт препятствия для осуществления россиянами своего активного избирательного права.

Захарова добавила, что власти этих стран могли бы позволить России поддерживать работу хотя бы самих зданий, чтобы туда могли прибыть дипломаты для проведения выборов. Но они, напротив, специально закрыли эти учреждения для предотвращения возможности физического присутствия россиян на участках.

Напомним, что выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

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#выборы
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#запрет
#цик
#мид рф
#запад
#мария
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Володин: «Трюдо должен оставить свой пост»
08 февраля 2024, 15:43

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости покинуть пост премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за чествования эсэсовца Ярослава Гуньки в канадском парламенте.
«Преступления нацистов вне времени и географии. Трюдо должен оставить свой пост. Всем нам необходимо помнить историю, уважать память предков, научиться отличать чёрное от белого и понимать, что поступок Трюдо несовместим с занимаемой должностью», — пояснил в беседе с RT Володин.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин писал, что для руководителей стран НАТО оправдание и даже поощрение нацистской идеологии становится абсолютно обычным делом, а ведь это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, ещё более страшной, чем обе предыдущие.

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#вячеслав володин
#страны
#нато
#рф
#канада
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В президентских выборах примут участие четыре кандидата
ЦИК: В президентской гонке осталось четыре кандидата
08 февраля 2024, 15:35

Фото: iStock/bizoo_n

В выборах на пост президента Российской Федерации будут принимать участие четыре кандидата, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
8 февраля в Москве состоялось заседания Центральной избирательной комиссии, по итогам которого стало ясно, что участие в президентских выборах в 2024 году будут принимать четыре кандидата.

Участие в выборах примет нынешний глава государства Владимир Путин. Он баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца.

Также в финальный список вошли: лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Государственной думы Владислав Даванков и член партии КПРФ Николай Харитонов.

Президентские выборы в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта.

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#цик
#выборы
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Аргентина выразила готовность к сотрудничеству с Россией
Посол РФ: новая администрация Аргентины готова сотрудничать с Россией
08 февраля 2024, 15:18

Фото: iStock/butenkow

В администрации президента Аргентины Хавьера Милея выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Он подчеркнул, что Россия и Аргентина регулярно проводят переговоры по различным вопросам. Постоянно реализуются разноуровневые контакты.

По словам Феоктистова, между странами должна развиваться активность. В первую очередь, это касается сотрудничества в политике, торговле и экономике.

Посол подчеркнул, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества, поэтому выразил надежду на то, что слова властей Аргентины совпадут с реальными действиями.

Феоктистов напомнил, что за прошедшие 25 лет торговый оборот между Россией и Аргентиной вырос в разы. Однако в последние несколько лет наблюдается снижение показателей.

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#аргентина
#россия
#сотрудничество
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Жителям Подмосковья рассказали, про что их спросит информатор о выборах
Мособлизбирком перечислил вопросы информаторов подмосковным избирателям
08 февраля 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

17 февраля стартует адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящих президентских выборах. Квартиры и дома будут обходить сотрудники избирательных комиссий. О том, какие вопросы избиратели услышат от информаторов, рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Информатор поинтересуется, зарегистрирован ли человек по тому адресу, где он находится, кто ещё с ним проживает. Это необходимо, чтобы уточнить списки избирателей.

Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.

В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах, в котором перечислены зарегистрированные кандидаты, все формы голосования и обозначено время его проведения.

В пресс-службе добавили, что для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»

Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Оповещением в Московской области займутся более 15 тысяч информаторов – членов избирательной комиссии. Все они прошли специальное обучение.

Сами выборы президента России в первый раз для удобства избирателей будут проводиться на протяжении трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

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#мособлизбирком
#выбор
#голосование
#политика
#московская область
#подмосковье
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