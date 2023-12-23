В Пушкино и Ивантеевке открыли новые катки

Фото: пресс-служба г.о. Пушкинский
В Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе городского округа Пушкинский.
Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона. Проект был реализован в рамках программы «Комфортная городская среда».
Площадки для катания на коньках появились в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино и в Городском парке культуры и отдыха города Ивантеевка.
Гости новых катков смогут взять в прокат необходимый инвентарь и оставить вещи в отапливаемых раздевалках.
Вход на ледовые арены бесплатный.
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Площадки для катания на коньках появились в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино и в Городском парке культуры и отдыха города Ивантеевка.
«В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Пушкинском подготовлена масштабная развлекательная программа для детей и взрослых. Этот зимний сезон мы постарались сделать ещё ярче и увлекательнее – весёлые мероприятия, фестивали, тюбинговые горки, игровые зоны. Письма с самыми заветными желаниями дети могут передать Деду Морозу в его резиденции. С Наступающим Новым годом и Рождеством!» – поздравил жителей округа Максим Красноцветов.
Гости новых катков смогут взять в прокат необходимый инвентарь и оставить вещи в отапливаемых раздевалках.
Вход на ледовые арены бесплатный.
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Анастасия Чинкова