В Пушкино установили новогодний почтовый ящик

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
В Пушкино появился новогодний почтовый ящик. Благодаря нему маленькие местные жители смогут получить ответ от самого Деда Мороза.
Как рассказали в администрации муниципалитета, ящик установили в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино около главной ели. Планируется, что он станет праздничным порталом, исполняющим мечты и желания юных жителей.
Чтобы получить ответное письмо от главного героя Нового года, нужно будет указать правильный обратный адрес на конверте. Напомним, в рамках программы «Зима в Подмосковье» в регионе пройдут больше 3700 праздничных мероприятий. Местные жители смогут свободно кататься на катках, планируется, что будут работать больше 180 ледовых площадок, среди которых больше 660 — хоккейных. Также будут работать 56 тюбинговых горок, 163 лыжные трассы, 248 ёлочных базаров и порядка 50 ярмарок.
Так, уже 17 декабря в Ивантеевке пройдёт ледовое представление «Байки русской балалайки». Шоу представляют звезды фигурного катания – Татьяна Навка и Пётр Чернышев.
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Чтобы получить ответное письмо от главного героя Нового года, нужно будет указать правильный обратный адрес на конверте. Напомним, в рамках программы «Зима в Подмосковье» в регионе пройдут больше 3700 праздничных мероприятий. Местные жители смогут свободно кататься на катках, планируется, что будут работать больше 180 ледовых площадок, среди которых больше 660 — хоккейных. Также будут работать 56 тюбинговых горок, 163 лыжные трассы, 248 ёлочных базаров и порядка 50 ярмарок.
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Екатерина Шмакова