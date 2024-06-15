В Пушкино и Ивантеевке состоялось официальное открытие новых футбольных полей

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
15 июня в городах Пушкино и Ивантеевка состоялось открытие новых футбольных полей, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Евгения Парфентьева
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Фото: Сергей Хакимов
«"Сабантуй" в этом году проходит в Московской области уже в 22-й раз. Он объединяет все больше людей, и не перестаёт удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек — не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального Федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная — она рассчитана на все возрасты и интересы. На фестивале можно пройти национальные испытания и стать батыром, поучаствовать в квесте и разнообразных активностях, отведать медовый чак-чак с ароматным чаем, насладиться концертом. А юных посетителей ждет зажигательная дискотека от «СоюзМультПарка». И главное: вход для всех абсолютно свободный, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Этот праздник еще раз показывает, что мы, представители разных народов и культур, живем в России в мире и согласии. И наша миссия — это все сохранить. Мы благодарим губернатора, правительство Московской области за помощь и поддержку в организации наших мероприятий», — сказал председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Фото: istockphoto/blinow61
Фото: istockphoto/digicomphoto
Фото: istockphoto/Svitlana Hulko
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать свои таланты, найти свое место в жизни. Футбольный фестиваль «ЦСКА – Все сюда!» проводится именно для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Агентство оказывает фестивалю всестороннюю помощь. Уверена, что и другие регионы поддержат нас и помогут нам в этой работе, чтобы как можно больше детей смогли принять участие в фестивале», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Фото:istockphoto/nensuria
«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», – говорится в сообщении.
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«В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом», – сказал мужчина, запечатлев суда вместе со своими детьми.