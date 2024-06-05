Глава Пушкино Красноцветов провел оперативное сообщение по вопросам отопления

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов ровёл оперативное совещание с заместителями и руководителями управлений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На встрече уделили особое внимание на подготовке объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.
Также для жителей округа очень актуальна тема вывоза мусора с СНТ. В общей сложности в Пушкинской округе находится 332 садоводческих товарищества. Проблема вывоза мусора и его накоплению происходит из-за СНТ, которые отказываются от заключения контракта на вывоз мусора.
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«Важно, чтобы все образовательные учреждения также в соответствии с графиком проводили плановые работы.
В настоящее время на территории округа Пушкинский проводят планово-профилактический ремонт 19 котельных. Работы будут длиться не более 14 суток», — отметил глава.
Также для жителей округа очень актуальна тема вывоза мусора с СНТ. В общей сложности в Пушкинской округе находится 332 садоводческих товарищества. Проблема вывоза мусора и его накоплению происходит из-за СНТ, которые отказываются от заключения контракта на вывоз мусора.
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Мира Полтева