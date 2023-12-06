Свыше 600 единиц коммунальной техники было передано в собственность городских округов

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
С начала 2023 года в собственность городских округов Подмосковья передано более 600 единиц коммунальной техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Спецтехника коммунального для учреждений в сфере ЖКХ назначения поступила в 40 городских округов Московской области.
В эксплуатация муниципалитетов поступили тракторы, полуприцепы-цистерны, универсальные погрузчики, автомобили GAZelle next, КамАЗ К3340, строительные погрузчики, а также полявились автогидроподъемники ВИПО 32-01, подметально-уборочные и поливомоечные машины и автовышки.
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«Парк спецтехники коммунальных служб в городских округах Подмосковья пополняется из года в год. Без неё невозможно следить за чистой и порядком, особенно в зимний период. Передача более 600 самых разных специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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Мира Полтева