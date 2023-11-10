В Пушкинском трём сотрудникам полиции вручили жилищные сертификаты

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Три сотрудника УМВД России «Пушкинское» получили жилищные сертификаты. В торжественной обстановке их вручил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
«Сегодня трём служащим вручили жилищные сертификаты, 11 сотрудников были удостоены ценными подарками, 15 человек отмечены грамотами и благодарственными письмами. От всего сердца поздравляю ветеранов службы! Желаю всем крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и профессионального роста», — отметил Максим Красноцветов.Читайте также:
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