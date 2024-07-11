В регионах значительно возросла стоимость вывоза мусора

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В регионах РФ себестоимость вывоза мусора возросла более чем на 30 процентов, об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО).
«В ходе анализа деятельности регоператоров специалисты РЭО установили причины роста себестоимости вывоза отходов в регионах. Рост фактических затрат на деятельность реоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и достигает 50%», — прокомментировал сложившуюся ситуацию гендир РЭО Денис Буцаев.
В опросе приняли участие операторы из Дальневосточного федерального округа, Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского и Южного. Все они сошлись на том, что затраты на вывоз мусора взлетели в разы.
По мнению опрошенных, больше всего возросли расходы на выплаты заработных плат сотрудникам и на закупку специализированной техники (50 процентов). При этом затраты на ремонт техники увеличились на 52 процента.
В 2024 году ключевая ставка ЦБ взлетела до 16 процентов, вследствие чего заметно подорожали ставки на лизинговые договоры. Сегодня их процент достигает 37. Стоит отметить, что услуги расчетно-кассовых центров и банковские услуги подорожали на целых сто процентов.
По словам Алексея Куртишвили, исполнительного директора ООО «Хартия», которая занимается обращением отходов в Москве, Московской, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, из-за разрыва между фактической себестоимостью услуг и размером тарифа у операторов образуется кассовый разрыв. Чтобы компенсировать его, приходится брать кредиты.
Куртишвили заявил, что единственный выход из этой ситуации — установление экономически обоснованного тарифа, который позволит операторам тратить заработанные средства не на закрытие долгов, а на развитие деятельности компании.
Сегодня главной задачей РЭО остаётся формирование рабочей системы по верному обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100 процентов объема ТКО и снижение на 50 процентов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.
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Евгения Парфентьева