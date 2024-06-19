В Подмосковье с начала года убрали мусор с козырьков более 360 домов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные управляющие компании с начала года очистили от мусора по заявкам жителей козырьки более 360 домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Некоторые выбрасывают мусор прямо из окон и с балконов. Это категорически запрещено и является нарушением правил эксплуатации многоквартирного дома. Каждый собственник должен ответственно относиться к общему имуществу и соблюдать правила чистоты. А управляющие компании со своей стороны обязаны содержать в порядке эти элементы многоквартирных домов», – говорится в сообщении.Заметив скопление мусора на козырьке, можно обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал, заключили в министерстве.
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Лора Луганская