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В Подмосковье с начала года убрали мусор с козырьков более 360 домов

19 июня 2024, 18:56
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Подмосковные управляющие компании с начала года очистили от мусора по заявкам жителей козырьки более 360 домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Некоторые выбрасывают мусор прямо из окон и с балконов. Это категорически запрещено и является нарушением правил эксплуатации многоквартирного дома. Каждый собственник должен ответственно относиться к общему имуществу и соблюдать правила чистоты. А управляющие компании со своей стороны обязаны содержать в порядке эти элементы многоквартирных домов», – говорится в сообщении.
Заметив скопление мусора на козырьке, можно обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал, заключили в министерстве.

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В новых регионах восстановлено около 1300 образовательных учреждений
Марат Хуснуллин: в новых субъектах РФ отремонтировано 1282 образовательных учреждения
19 июня 2024, 19:10

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

На сегодняшний день силами строительного комплекса России и регионов-шефов в новых субъектах РФ построены, восстановлены и отремонтированы уже 1282 учебных заведения. Это школы, детские сады, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы, училища и высшие учебные заведения, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
На сайте правительства говорится, что активно продолжается восстановление ещё трёх корпусов Мариупольского госуниверситета. Там уже завершили работы по устранению конструктивных повреждений. Всего предстоит отремонтировать около 4 тыс. кв. м, рассчитанных на обучение двух тысяч студентов.

«Одна из важнейших задач строителей при обновлении объектов образования в новых регионах – обеспечить детям и молодёжи достойные условия для получения знаний и развития своих талантов. Для этого мы не только проводим работы в тех зданиях, которые требуют ремонта, но и развиваем инфраструктуру на прилегающих к ним территориях», – отметил вице-премьер.

Большой объём ремонтно-восстановительных работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводится при координации Минстроя России силами регионов-шефов.

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Подмосковные семьи получили более 225 тыс. сертификатов на региональный маткапитал
19 июня 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области выдали уже более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Такие данные привела первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Более половины из этих сертификатов семьи уже реализовали. Чаще всего это маткапитал шёл на улучшение жилищных условий и получение ежегодной выплаты», – пояснила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что региональный материнский капитал – социальная мера, которую могут получить семьи при рождении второго или последующих детей, появившихся на свет с 2011 по 2016 годы.

Размер регионального материнского капитала составляет 100 тыс. рублей. Семьи могут тратить эти средства на получение ежегодной выплаты 50 тыс. рублей, улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком или газификацию.

Заявление на получение ежегодной выплаты можно подать на региональном портале госуслуг.

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Названы дата и место прощания с корреспондентом Никитой Цицаги, погибшим в зоне СВО
Прощание с корреспондентом Никитой Цицаги состоится 22 июня
19 июня 2024, 19:00

Фото: iStock/dragana991

Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим в зоне спецоперации, состоится 22 июня в зале ЦКБ РЖД имени Семашко.
«Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги пройдет в субботу, 22 июня. Мероприятие начнется в 10:00 в зале ЦКБ РЖД имени Семашко по адресу: Москва, ул. Будайская, д. 2, с. 13. О месте похорон будет сообщено дополнительно», — сообщает NEWS.ru.

Напомним, 16 июня в Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж.

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Россиян познакомили с нововведениями в механизме целевого обучения
19 июня 2024, 18:32

Фото: Istockphoto / Everyday better to do everything you love

В России вступили в силу нововведениях в реализации механизма целевого обучения. В Минпросвещения и Минобрнауки страны проводят информирование заинтересованных лиц, сообщили в пресс-службах этих ведомств.
Информация о программах высшего образования размещена на сайте Минобрнауки России в подразделе «Целевое обучение» раздела «Деятельность».

Информация об образовательных программах среднего профессионального образования находится на сайте подведомственного Минпросвещения Института развития профессионального образования. Её можно найти в разделе «Целевое обучение».

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#образование
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В Подмосковье наградили победителей конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024»
19 июня 2024, 17:53

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подведены итоги областного конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В регионе подвели итоги конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс» - 2024» Московской области».

«По итогам конкурса 1 место заняли: Николай Кузнецов из Сергиево-Посадского колледжа, Дарья Зуйкова из колледжа «Подмосковье» и Родион Мишин из ГГТУ. В номинации «Лучший наставник» 1 место заняли Юлия Шлыкова из Егорьевска и Ксения Мартынова из Коломны», — поделились в пресс-службе.

Победителей поздравила руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Московской области Елена Храпова и пожелала успехов в реализации новых инклюзивных проектов.

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Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» пройдет в Пушкино
19 июня 2024, 17:44

Фото: istockphoto / Ajax9

В Пушкинском пройдет фестиваль «Подмосковье – территория дружбы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
IX Московский областной фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» состоится 23 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха Пушкино.

«На площадке артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполнят для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах. Также участников праздника ждут выставка от национальных культурных автономий Московской области, праздничный концерт — мастер-классы, песни, танцы и, конечно, угощения!», — поделились в пресс-службе.

На фестиваль ежегодно приходят целыми семьями, чтобы интересно и весело провести время. Жители всех возрастов находят здесь то, что радует душу и дарит незабываемые эмоции и впечатления.

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#пушкинский округ
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В Подмосковье более чем в два раза увеличат число кластеров «Профессионалитета»
19 июня 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семь кластеров федерального проекта «Профессионалитет» функционируют в Московской области в настоящее время, осенью их число возрастёт до 14, а в 2025 году — до 17, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Мы продолжаем развивать проект «Профессионалитет», именно на такие программы мы видим особый спрос среди абитуриентов техникумов и колледжей. В 2025 году будут открыты ещё три новых кластера, таким образом, всего у нас будет функционировать 17 кластеров «Профессионалитета», — заявил первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.
В министерстве добавили, что сейчас по программам «Профессионалитета» в Московской области обучаются более 6 тысяч человек.

Новые кластеры позволят молодёжи области получить специальности в сфере робототехники, IT и атомной промышленности.

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#подмосковье
#илья бронштейн
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Шум от работы оборудования устранили в 300 подмосковных домах
19 июня 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Управляющие организации устранили шум от работы оборудования в 300 домах Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Там отметили, что звуки работы технического оборудования, размещённого в подвалах многоквартирных домов, может вызвать дискомфорт у жильцов первых этажей. При содействии инспекторов надзорного ведомства управляющие компании устранили шум.
«Регулярное техническое обслуживание и проверки помогают выявлять возможные неисправности и предотвращать появление шума. Если житель обратился с такой проблемой, управляющая компания обязана выявить причину шума, отремонтировать неисправное оборудование, а если шум превышает норму, провести звукоизоляционные работы», – уточнил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что управляющие компании несут ответственность за общее имущество многоквартирных домов, в том числе инженерное оборудование в подвалах. Тем, кто столкнулся с проблемой громкой работы инженерного оборудования, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или оставьте заявку на портале.

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#московская область
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Глава Минобрнауки призвал улучшить высшее медицинское образование в России
Валерий Фальков выступил за реформы медицинского образования
19 июня 2024, 17:15

Фото: Официальный Сайт Минобрнауки

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в рамках заседания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» обозначил необходимость совершенствования единых образовательных программ в области медицины, сообщает ведомство в своем Телеграм-канале.
Предложение было поддержано Рособрнадзором. В рамках будущих реформ планируется также запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих вузах и научных институтах медицинского профиля. Эта работа стартует с 1 сентября 2024 года. Также глава ведомства сообщил о намерении обновить оборудование в вузах, относящихся к министерству . С 1 января 2025 года планируется запустить новую ведомственную программу, направленную на более современное оснащение вузов техникой.

Кроме перечисленных мер, планируется ввести четвертый образовательный грант для поступления иностранцев в медицинские университеты России. Он будет полностью оплачивать стоимость обучения, проживание в общежитии и транспортные расходы.

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