В Реутове состоялся V областной конкурс робототехники «Шаг в будущее»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Региональный конкурс по робототехнике прошел в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В конкурсе приняли участие свыше 70 ребят из Московской области в возрасте от 7 до 18 лет.
Всего дети подали 120 уникальных проектов, которые оценивались в номинациях: «Системы безопасности», «Роботы-помощники», «Благоустройство территорий», а также «Интернет вещей».
По итогам конкурса в возрасте от 7 до 11 лет в номинации «Благоустройство территории» победила Валерия Серебрякова с проектом «Робот-уборщик». Кроме этого, бронзовым призером в номинации «Роботы помощники» стал Андрей Отавин с проектом «Робот-строитель».
Стоит отметить, что оба победителя являются учениками образовательного центра «ФЛАГМАН» и Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория».
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Всего дети подали 120 уникальных проектов, которые оценивались в номинациях: «Системы безопасности», «Роботы-помощники», «Благоустройство территорий», а также «Интернет вещей».
Стоит отметить, что оба победителя являются учениками образовательного центра «ФЛАГМАН» и Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория».
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Мира Полтева