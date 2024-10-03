Строители отчитались о ходе возведения школы на 1350 мест в посёлке Развилка

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1350 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Римский» в посёлке Развилка Ленинского городского округа, сейчас там идут отделочные работы. Сдать объект планируют к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте идут работы по устройству и штукатурке перегородок и стен, а также монтаж внутренних систем, на строительстве заняты 75 человек, задействовано семь единиц техники», — говорится в сообщении.Общая площадь четырёхэтажной школы составляет около 20 тысяч квадратных метров. Там разместятся универсальные учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, два спортивных зала — для младшеклассников и остальных школьников, актовый зал, библиотека с ИТ-зоной, а также столовая и различные административные помещения.
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